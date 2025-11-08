ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сбой в базе данных таможни: пересечение границы Украины восстановлено

Суббота 08 ноября 2025 16:43
UA EN RU
Сбой в базе данных таможни: пересечение границы Украины восстановлено Фото: база данных ГТСУ возобновила функционирование (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 8 ноября, в Украине временно приостанавливали въезд и выезд людей через пункты пропуска на границе. Причиной стал технический сбой в таможне, но он не повлиял на движение поездов, и сейчас уже восстановлен проезд на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.

Кроме того, на странице в Facebook пограничники добавили, что сейчас уже возобновлена работа и автомобильных пунктов пропуска.

"Возобновлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", - сказано в публикации.

В ГПСУ отметили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного обстрела энергообъектов со стороны РФ.

Напомним, что этой ночью враг массированно атаковал Украину. Для обстрела россияне задействовали дроны и ракеты различных типов. Целями РФ снова стала энергетическая инфраструктура. Все что известно о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Относительно пересечения границы, недавно мы писали, что ЕС запустил новую биометрическую систему контроля ESS, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Официально система заработала несколько недель назад, 12 октября 2025 года, на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Известно, что во время первого пересечения границы люди проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев. В последующие разы все проверки осуществляются автоматически.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Граница с Украиной Война в Украине
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины