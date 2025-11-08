Сбой в базе данных таможни: пересечение границы Украины восстановлено
В субботу, 8 ноября, в Украине временно приостанавливали въезд и выезд людей через пункты пропуска на границе. Причиной стал технический сбой в таможне, но он не повлиял на движение поездов, и сейчас уже восстановлен проезд на авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
"Технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.
Пограничники добавили, что оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.
Кроме того, на странице в Facebook пограничники добавили, что сейчас уже возобновлена работа и автомобильных пунктов пропуска.
"Возобновлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", - сказано в публикации.
В ГПСУ отметили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного обстрела энергообъектов со стороны РФ.
Напомним, что этой ночью враг массированно атаковал Украину. Для обстрела россияне задействовали дроны и ракеты различных типов. Целями РФ снова стала энергетическая инфраструктура. Все что известно о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина.
Относительно пересечения границы, недавно мы писали, что ЕС запустил новую биометрическую систему контроля ESS, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.
Официально система заработала несколько недель назад, 12 октября 2025 года, на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Известно, что во время первого пересечения границы люди проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев. В последующие разы все проверки осуществляются автоматически.