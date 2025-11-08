Сбой в базе данных таможни: пересечение границы Украины восстановлено

В субботу, 8 ноября, в Украине временно приостанавливали въезд и выезд людей через пункты пропуска на границе. Причиной стал технический сбой в таможне, но он не повлиял на движение поездов, и сейчас уже восстановлен проезд на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.

Кроме того, на странице в Facebook пограничники добавили, что сейчас уже возобновлена работа и автомобильных пунктов пропуска.

"Возобновлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", - сказано в публикации.

В ГПСУ отметили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного обстрела энергообъектов со стороны РФ.