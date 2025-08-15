Зеленский: россияне убивают в день переговоров, сигналов о завершении войны нет
Российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов того, что она готова прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи на Аляске - о том, с чем едет туда российский диктатор Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, которые 15 августа попали под российские атаки.
"Сумы - российский удар по центральному рынку. Днепровщина - удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень много говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.
"Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", - резюмировал Зеленский.
Российские обстрелы 15 августа
Напомним, что российские оккупанты 15 августа атаковали Сумы. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре в центре города - под ударом оказался центральный городской рынок. Возник пожар на месте прилета.
Также россияне днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар. В ГСЧС подтвердили гибель гражданского и ранения еще одного, а также показали фото с места атаки.
Утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.