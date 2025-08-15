ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Днепре прогремели взрывы: город под атакой баллистики

Украина, Пятница 15 августа 2025 16:26
UA EN RU
В Днепре прогремели взрывы: город под атакой баллистики Фото: ОТРК "Искандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!... Днепр - укрытие!", - сказано в сообщении.

Местные днепровские каналы пишут о как минимум двух взрывах от баллистических ракет и столбах дыма в пригороде Днепра. Официальная областная и городская власть пока не комментировала последствия атаки российских оккупантов.

Обстрелы Украины

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. За месяц россияне выпустили 6200 беспилотников.

Глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ планирует запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно. В ответ начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал осторожно комментировать информацию о якобы наращивании атак РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия