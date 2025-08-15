Оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах: начался сильный пожар (видео)

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали Сумы. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram .

"Враг нанес удар по центральной части Сумской общины - по гражданской инфраструктуре", - написал Григоров.



Он уточнил, что после "прилета" начался пожар. На месте работают все экстренные службы.

В сети уже пишут о том, что целью вражеской атаки стал центральный рынок.

И.о. мэра Сум Артем Кобзар рассказал, что для удара оккупанты использовали дрон. По предварительной информации, раненых или погибших нет.