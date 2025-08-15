ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах: начался сильный пожар (видео)

Сумы, Пятница 15 августа 2025 17:42
UA EN RU
Оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах: начался сильный пожар (видео) Фото: россияне обстреляли Сумы (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали Сумы. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram.

"Враг нанес удар по центральной части Сумской общины - по гражданской инфраструктуре", - написал Григоров.

Он уточнил, что после "прилета" начался пожар. На месте работают все экстренные службы.

В сети уже пишут о том, что целью вражеской атаки стал центральный рынок.

И.о. мэра Сум Артем Кобзар рассказал, что для удара оккупанты использовали дрон. По предварительной информации, раненых или погибших нет.

Удар по Днепру

Напомним, российские оккупанты сегодня, 15 августа, также нанесли ракетный удар по пригороду Днепра.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

В результате российского удара повреждены грузовой автомобиль и автобус.

По предварительной информации, россияне обстреляли Днепр баллистическими ракетами.

Стоит заметить, что такие удары происходят за несколько часов до встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумы Пожар Война в Украине Атака дронов
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия