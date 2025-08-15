Ракетная атака на Днепр 15 августа: в ОГА сообщили о первых последствиях

В результате ракетного удара российских оккупантов по пригороду Днепра 15 августа предварительно есть пострадавший. Также возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны".

Также утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.

Напомним, перед этим, 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, были повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.