ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ракетная атака на Днепр 15 августа: в ОГА сообщили о первых последствиях

Украина, Пятница 15 августа 2025 16:59
UA EN RU
Ракетная атака на Днепр 15 августа: в ОГА сообщили о первых последствиях Иллюстративное фото: россияне атаковали пригород Днепра (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В результате ракетного удара российских оккупантов по пригороду Днепра 15 августа предварительно есть пострадавший. Также возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняем", - написал Лысак.

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны".

Также утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.

Напомним, перед этим, 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, были повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия