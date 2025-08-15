Атака россиян на Днепропетровщину: в ГСЧС показали фото последствий

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото с места ракетной атаки россиян по Днепропетровской области 15 августа. Оккупанты били по гражданским - в частности, под удар попала маршрутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что днем 15 августа враг атаковал ракетами Днепровский район. Из-за атаки есть жертвы и возник пожар.

"В результате атаки погиб один человек, еще один ранен. Повреждения получили несколько транспортных средств. Возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорание", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС опубликовали фото с места событий.