Зеленський: росіяни вбивають у день перемовин, сигналів про завершення війни немає

Російські окупанти продовжують вбивства цивільних навіть у день перемовин на Алясці. Москва не демонструє жодних сигналів того, що вона готова припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що він отримує доповіді від розвідки та дипломатів щодо підготовки зустрічі на Алясці - про те, із чим їде туди російський диктатор Володимир Путін. Паралельно надходять доповіді з регіонів України, які 15 серпня потрапили під російські атаки.

"Суми - російський удар по центральному ринку. Дніпровщина - удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина - свідомі російські удари. Війна триває", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що немає жодних сигналів про підготовку Кремля завершити війну в Україні. В день перемовин на Алясці ворог продовжує убивати. Це дуже багато говорить про реальні наміри російського режиму та Путіна.

"Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, із європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати - росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - резюмував Зеленський.