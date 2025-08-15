На Сумщине под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар, есть раненый (фото)

Утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждены здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram .

Водитель легковушки получил ожоги. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Сотрудники АЗС, которые в момент атаки были на рабочем месте, не пострадали.

По его словам, сегодня утром, около 5:40 российские оккупанты атаковали дроном легковое авто, припаркованное на территории АЗС. После удара начался пожар, который повредил здание заправки и машину.

РФ обстреливает гражданских

Также мы писали 9 августа территории Беленьковской громады Запорожской области вражеский fpv-дрон попал в автомобиль. Два человека, которые были внутри машины, погибли.

Кроме того, российские войска продолжают уничтожать гражданские объекты в Донецкой области. В частности, 12 августа три человека погибли из-за вражеского удара.

Напомним, перед этим, 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумщине, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенок был госпитализирован, были повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.

Также 13 августа россияне скинули с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль, который ехал по трассе в Бериславском районе Харьковской области. Два человека погибли.