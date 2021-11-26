Зеленський проводить прес-марафон: онлайн

Сьогодні, 26 листопада президент Володимир Зеленський проводить прес-марафон . У день "екватора" своєї каденції глава держави збирає журналістів українських та міжнародних ЗМІ для обговорення актуальних питань життя суспільства.

12:49 Про Коломойського и "Укрнафту"

Розділення "Укрнафти" не відбулось. Всі говорили про те, що є заборгованість "Нафтогазу" перед "Укрнафтою". Питання розділення було давно, воно не вирішено. Якщо не буде розділено, є вірогідність, що компанії виграють суд, державна заборгованість була кілька мільярдів. Я знаю, що у нас сьогодні нема грошей в бюджеті платити будь-кому, і ми таке не можемо допустити", - говорить Зеленський

"Щодо союзництва з Коломойським - ми з ним не проводимо ніяких розмов, не проводили десь два роки. Сьогодні медіа ДТЕКа – я вважаю, що це не про свободу слова. Це війна зі мною проти закону про деолігархізацію", - додав президент.

12:43 "У нас є деякий аудіозапис, де звучить про держпереворот. Я не буду говорити хто. Ми розуміємо, що розмовляють люди з України та Россії. Я не готовий про це говорити. Говорять про деякі прізвища і говорять про нього (Ахметова, - ред.). Його втягують в це. Тому я запрошую, він повинен подивитись, послухати чи почитати", - уточнив президент.

12:30 За словами президента, наші західні партнери вимагають, щоб Україна підтримувала зв'язок Росією.

"Я щодня розмовляю з різними лідерами вчора був Мішель, Меркель, вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації та адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", – розповів Зеленський.

12:25 Про держпереворот:

"Є великі виклики всередині держави, які фіксують розвідки інших країн. Наприклад, отримали інформацію, що 1 числа буде державний переворот, мені здається важлива інформація, 1-2 грудня. Я говорити та ділитися інформацією не маю права, але можу сказати, що є не лише агентурна, а й звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ахметова у перевороті, що будуть залучені мільярди доларів. Я вважаю, що це підстава Ахметова, його втягують у війну проти України. Вважаю, що він почав її, це буде велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу", – сказав президент.

12:15 Про ескалацію на кордоні України та Россії:

"Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до ескалації. Ми щоденно отримуємо дані від нашої розвідки і від розвідок країн-партнерів. Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми повинні розраховувати на себе. Ми підвищуємо зарплати, ми маємо збільшувати мотивацію для наших військових", - сказав Зеленський.

12:12 Перше питання - від головного редактора РБК-Україна - як далеко президент зайдете у питанні деолігархізації та чи виконає обіцяні "посадки"?

"Щодо деолігархізації – ми її тільки почали. Я з повагою ставлюся до великого бізнесу, але важливо, щоб він не впливав на медіа і на політиків. Щодо посадок – мені здається, що ми повинні займатися стратегічними речами. Ми почали судову реформу, очищення судів. Посадками займаються правоохоронні органи. Там де я бачу зраду на вищому рівні, ви бачите наші рішення на РНБО. Я отримую інформацію так, як і ви. Люди не бачать тисячі дрібних посадок. Тим не менше, потроху ми рухаємося вперед і вони (посадки, - ред..) відбуваються", - відповів президент.

12:01 Прес-марафон розпочався.

11:55 Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, Володимир Зеленський вже приїхав. Перша група журналістів зайняла свої місця за столом і чекає на президента.

Нагадаємо, на прес-марафон запросили представників видань Liga.net, "РБК Україна", канал новин "24", "Свобода слова Савіка Шустера", канал "Україна", "Українські новини", "Інтерфакс-Україна", "Обозреватель" , "1+1", 5 канал , Reuters, Deutsche Welle, телеканал ДОМ, УНІАН, Укрінформ, France Presse, Цензор.нет, Bloomberg, Радіо Свобода, КП в Україні, Українська правда, Бабель, СТБ, Фокус, Кореспондент, НВ, Інтер, Forbes Україна, ICTV, LB.ua, Суспільне та BBC.

11:44 Журналістів, які запрошені на прес-конференцію, розділили на групи. Кожну з них запрошуватимуть до спілкування з президентом.

11:30 У коворкінгу Creative States, де Зеленський проведе прес-марафон, вже збираються журналісти.

Фото РБК-Україна

Що відомо про прес-марафон

Зустріч Володимира Зеленського з представниками ЗМІ у ОП анонсували на п'ятницю, 26 листопада.

Це вже друга прес-конференція глави держави у 2021 році, але цього разу її організовано у форматі прес-марафону.

Через ситуацію з коронавірусом кількість учасників зустрічі обмежена. Запрошено 30 журналістів українських та зарубіжних видань, кожен із яких зможе поставити своє запитання.

Захід розпочинається о 12:00, заявлена ​​тривалість – 3 години. Марафон транслюватимуть онлайн на Facebook-сторінці Офісу президента та в ефірі українських телеканалів.

"30 запитань президенту України"

Саме під такою назвою пройде черговий прес-марафон Зеленського. Як повідомили в Офісі президента, під час спілкування з журналістами планується обговорити найбільш значущі наразі теми, серед яких:

реформи в Україні;

ситуація сході країни;

енергетична безпека та тарифи;

економічна стабільність;

боротьба із пандемією COVID-19.

Прес-конференція на заводі "Антонов"

Минула зустріч глави держави зі ЗМІ відбулася у травні 2021 року і була присвячена другій річниці його перебування на посаді. Конференція відбулася у ангарі для літків ДП "Антонов".

Володимир Зеленський говорив про головні пріоритети у роботі, а саме виділив "побудову країни без війни", деолігархізацію, земельну реформу, будівництво доріг, діджиталізацію держави.

Обговорювалася організація святкування Дня незалежності, вакцинація, відставка голови МОЗ Максима Степанова, зміна керівництва "Нафтогазу", розслідування вбивства Павла Шеремета та можлива відставка Арсена Авакова.

Також говорили про ймовірну ескалацію на сході на тлі весняних навчань військ РФ біля кордонів України. Президент назвав серед шляхів вирішення ситуації прямі переговори з Володимиром Путіним і залучення до такої розмови США.

Про можливе висування на другий термін Зеленський сказав, що про це рано говорити. За його словами, це рішення залежатиме від бажання суспільства.

Зустріч Зеленського зі ЗМІ у Маріїнському палаці

У 2020 році президент спілкувався з журналістами просто неба біля Маріїнського палацу. Зустріч відбулася в період дії жорсткого карантину, у зв'язку з чим потрапити на неї вдалося не всім охочим.

У першу річницю від дня інавгурації Зеленський відзвітував про результати роботи за 12 місяців.

Однією з актуальних тем було обговорення карантинних обмежень через коронавірус. Порушувалося питання переговорів із главою РФ Володимиром Путіним. Президент заявив про пріоритет "мінського формату" для вирішення ситуації на Донбасі, але також і про готовність до спілкування у будь-яких інших форматах.

Крім цього, говорили про закон про референдум, велику приватизацію в країні, місцеві вибори та підтримку кандидата від "Слуги народу" на посаду мера Києва.

Перший прес-марафон президента став рекордним

Першу прес-конференцію Зеленський провів у жовтні 2019 року на території Kyiv Food Market. Захід у форматі марафону тривав 14 годин. У конференції взяли участь близько 300 журналістів.

Президент озвучив на марафоні своєю головною місією припинення війни на Донбасі. Володимир Зеленський говорив про перспективи "нормандського формату", повернення Криму.

Обговорювалися питання виконання передвиборчих обіцянок, тарифів на комунальні послуги, кадрових призначень, можливості легалізації грального бізнесу, відкриття ринку землі.

Під час марафону не обійшлось без провокаційних ситуацій. Так, один із учасників заходу, намагаючись привернути увагу президента, заліз на стіл і голосно висловлювався проти абортів, ЛГБТ-спільноти, проституції.