Прес-конференція Зеленського: онлайн
Президент Володимир Зеленський збирає прес-конференцію опівдні 20 травня. Глава держави зустрічається з журналістами на території авіаційного заводу "Антонов" у другу річницю своєї каденції.
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11:00 Біля ДП "Антонов" вже зібралася черга з журналістів. Вони чекають, коли можна буде зайти на територію проведення прес-конференції.
Фото РБК-Україна
Час і місце проведення
Велика прес-конференція Володимира Зеленського організована в Києві на ДП "Антонов" по вул. Академіка Туполєва, 1. Початок - о 12:00. Журналісти можуть потрапити на територію заводу з 10:30 при наявності акредитації.
Зустріч приурочена до дати інавгурації президента. У 2019 році 20 травня Володимир Зеленський вступив на посаду глави держави.
Пряма трансляція заходу буде доступна на офіційних сторінках Офісу президента в соціальних мережах на українській, англійській мовах і з сурдоперекладом.
Зеленський відзвітує про підсумки двох років роботи
Зустріч Володимира Зеленського з представниками ЗМІ присвячена досягнутим результатам дворічної роботи на посаді. Крім того, планується обговорення ключових рішень і напрямків діяльності президента на третій рік його каденції.
Як пояснили в Офісі президента напередодні прес-конференції, "Зеленський хоче, щоб суспільство розуміло мотиви прийняття тих чи інших державних рішень і знало, чого очікувати від державних інститутів".
Число учасників конференції можуть обмежити
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Зеленський регулярно спілкується з журналістами на офіційних заходах і під час поїздок, проте ця зустріч пройде в "більш широкому форматі".
При цьому через карантин під час прес-конференції будуть передбачені всі необхідні протиепідемічні заходи. Так, можливе обмеження допуску журналістів для участі у заході.
Прес-конференція 2020 в умовах карантину
У минулому році Володимир Зеленський спілкувався зі ЗМІ також 20 травня. Прес-конференція пройшла в парковій зоні Маріїнського палацу під відкритим небом.
Початковим планам проведення зустрічі президента з журналістами в квітні завадив жорсткий локдаун. Її перенесли на травень, а замість презентували фільм "Рік президентства Зеленського".
Однак і після ослаблення карантину в прес-конференції змогло взяти участь тільки обмежене число журналістів. Деяким представникам новинних видань відмовили в акредитації.
Президент відповів на питання про мінські переговори, ситуацію на Донбасі, прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Також були порушені теми великої приватизації підприємств, кадрові призначення в уряді. Зеленський розповів про можливість балотуватися на другий термін.
Нагадаємо, перша прес-конференція українського президента відбулася в 2019 році. Вона пройшла у форматі марафону і тривала 14 годин, що стало світовим рекордом.
Поспілкуватися із Зеленським зібралося близько трьохсот журналістів. Говорили про "нормандський формат", відкриття ринку землі, тарифи на ЖКГ, виконання передвиборних обіцянок.