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Екватор каденції. Зеленський завтра проведе прес-марафон

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 16:19
Екватор каденції. Зеленський завтра проведе прес-марафон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський завтра, 26 листопада, проведе прес-марафон. Він буде присвячений екватору його каденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що через епідемічну ситуацію на зустріч із Зеленським запросили журналістів із 30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ. Очікується, що під час прес-марафону президент відповість на актуальні та суспільно важливі питання, у тому числі щодо ситуації на Донбасі та досягнення миру, тарифів та боротьби з пандемією COVID.

Прес-марафон почнеться о 12:00 та триватиме три години. Він транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента та на провідних українських телеканалах.

Нагадаємо, попередній прес-марафон Зеленського пройшов у жовтні 2019 року і завершився лише о 00:10 наступного дня. Загалом захід у київському фудмаркеті тривав понад 14 годин, що стало рекордним за тривалістю спілкуванням президента України з пресою.

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