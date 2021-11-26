Три години на 30 питань. Зеленський сьогодні проведе прес-марафон: що відомо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе прес-марафон. Цією зустріччю з журналістами він підведе підсумки своєї президентської каденції.

Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Де пройде і коли почнеться

Прес-марафон "30 питань президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента та на провідних українських телеканалах.

Що стосується місця, то в релізі Офісу не говориться, де пройде прес-марафон. Повідомлення прес-секретаря Зеленського в Facebook теж не внесло ясності з цього приводу.

"Завтра президент відповість на всі важливі питання. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями. І, я думаю, коли ви побачите список ЗМІ та імен, сумнівів у упередженості не залишиться. Всі деталі - скоро - в офіційних повідомленнях", - зазначив Сергій Нікіфоров.

Кого покликали на прес-марафон

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, запросили журналістів з 30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ. У Зеленського пообіцяли, що у кожного буде можливість поставити йому своє питання і отримати відповідь.

Про що розповість Зеленський

У президента зазначають, що на прес-марафоні будуть висвітлені різні актуальні та суспільно важливі теми. Зокрема, проведення реформ в Україні, ситуація на Донбасі країни і досягнення миру, енергетична безпека і питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу і так далі.