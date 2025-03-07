Зеленский провел Ставку по российскому обстрелу Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Провел Ставку. Был детальный анализ российского удара сегодняшнего и применения нашей ПВО. Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций - мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что сегодня заслушал все необходимые доклады. По его словам, особое внимание во время Ставки уделили эффективности применения украинской противовоздушной обороны.

По его словам, во время сегодняшнего удара россияне использовали более 260 средств воздушного нападения, в частности крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны.

"Нашим военным удалось ответить на удар максимально профессионально. Я хочу поблагодарить каждое подразделение, все задействованные службы, всех наших воинов. Как и всегда, удар отражали комплексно", - подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что во время отражения атаки украинские военные применяли истребительную авиацию, в частности F-16 и французские Mirage, которые, по его словам, проявили себя очень хорошо.

"Применяли истребительную авиацию - F-16 и французские Mirage, которые сегодня проявили себя очень хорошо. Эмманюэлю (французский президент Макрон, - ред.), спасибо!", - добавил президент.