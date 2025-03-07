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Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины

Пятница 07 марта 2025 12:39
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Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины Фото: последствия обстрелов России по Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Первым шагом для установления мира должно быть принуждение России к прекращению массированных ударов по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как напомнил Зеленский, минувшей ночью российские террористы прибегли к массированной атаке против энергетики Украины. Под удар попали объекты в ряде областей:

  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Черниговской;
  • Тернопольской областях.

В целом враг применил почти 70 крылатых и баллистических ракет, а также две сотни ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

"Сейчас всюду, где нужно, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий. В Харькове российская ракета попала рядом с домом. Люди пострадали. Оказывается необходимая помощь", - добавил он.

Фото: последствия обстрелов России по Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)

Mirage-2000 защищали небо

Сегодня к защите неба были привлечены F-16, а также предоставленные Францией Mirage-2000. Последние же успешно отработали против российских крылатых ракет.

"Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы", - отметил президент.

Первые шаги к миру

Зеленский отметил, что первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение России к прекращению массированных ударов.

"Тишину в небе - запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море - реальную гарантию нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача - заставить Россию остановить войну", - заявил он.

Обстрел Украины в ночь на 7 марта

Этой ночью террористы прибегли к комбинированной атаке. Враг применил ракеты различных типов: воздушного, наземного и морского базирования. В общем террористы запустили 261 средство воздушного нападения:

  • 67 ракеты различных типов;
  • 194 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

По состоянию на 10 утра было подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крылатых ракет Калибр;
  • 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
  • 100 ударных БпЛА типа Shahed и дронов других типов.

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