Тихий: сегодняшний обстрел - не путь к миру, ожидаем реакции США

Комбинированный обстрел Украины, к которому этой ночью прибегла Российская Федерация (РФ), не является путем к миру. Киев ожидает реакции со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого во время брифинга.

Как отмечает Тихий, позиция Украины относительно ночного обстрела является однозначной и демонстрирует насколько важной были предложения президента Владимира Зеленского по установлению тишины в небе и на море.



По его словам, американские медиа вероятно уже заполнены новостями о сегодняшнем обстреле. Киев, в свою очередь, ожидает реакции Вашингтона.

"И конечно, путь к миру - это не такие удары, как Россия нанесла этой ночью по Украине. Это должно быть очевидным. Но я не берусь прогнозировать реакции или заявления наших партнеров. Проснутся и будем анализировать, что именно они будут заявлять", - добавил он.

Обстрел Украины в ночь на 7 марта

В ночь на 7 марта враг прибегнул к комбинированной атаке, применив против Украины ракеты различных типов, а также дроны. В целом враг запустил 261 средство воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 134 из них:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed и дронов других типов.

Как отметил Зеленский, первым шагом к миру должно быть принуждение России к прекращению обстрелов энергетики Украины.