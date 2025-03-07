Россияне изменили стратегию: ракеты запускаются очень низко, - эксперт

Российские военные в очередной раз изменили тактику ракетных атак. Сейчас они планируют их так, чтобы ракеты шли на низких высотах.

"Ракеты запускают очень низко. То есть россияне уже научились планировать эти миссии, научились планировать их эффективно, понимая все по высотам", - отметил Криволап.

Эксперт отметил, что из-за отсутствия самолетов Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения и привязных аэростатов в качестве РЛС, которые могут видеть на такое же расстояние, как и эти самолеты, количество уничтоженных крылатых ракет сейчас значительно меньше, чем обычно.

"Мы привыкли, что это не менее 80-85% (сбития - ред.), мы так вообще думаем, что где-то 90% мы должны уничтожать. Но здесь ситуация осложняется тем, что россияне стали концентрировать удары по конкретным целям. Если ракеты раньше рассредотачивались, то сейчас они летят концентрированно", - отметил он.

Эксперт сообщил, что россияне используют "Искандеры" и KN-23 для этих атак, а также возобновили использование С-300, которых давно не было. Кроме того, по словам Криволапа, оккупанты пытаются применить малозаметность Су-57 и ракеты Х-69, чтобы незаметно, "тихонько подкрасться под этот шум, шум, полеты, залеты, и ударить этими ракетами". Он отметил, что из запущенных восьми таких ракет, только одну из них удалось сбить.

"Все остальное, так сказать, пришло. Это не самые мощные ракеты, но они достаточно точные. И надо заметить, что почти все крылатые ракеты заходили через восток. Ничего на юг, ничего на север. И понятно, что это было сделано для того, чтобы те системы ПВО, которые стоят у нас в том направлении, были перегружены. Ну, это такая специфика сегодняшней атаки", пояснил он.