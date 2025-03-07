Зеленський провів Ставку щодо російського обстрілу України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Провів Ставку. Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього та застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій - ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що сьогодні заслухав всі необхідні доповіді.За його словами, особливу увагу під час Ставки приділили ефективності застосування української протиповітряної оборони.

За його словами, під час сьогоднішнього удару росіяни використали понад 260 засобів повітряного нападу, зокрема крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони.

"Нашим військовим вдалося відповісти на удар максимально професійно. Я хочу подякувати кожному підрозділу, усім задіяним службам, усім нашим воїнам. Як і завжди, удар відбивали комплексно", - наголосив він.

Зеленський розповів, що під час відбиття атаки українські військові застосовували винищувальну авіацію, зокрема F-16 та французькі Mirage, які, за його словами, проявили себе дуже добре.

"Застосовували винищувальну авіацію - F-16 та французькі Mirage, які сьогодні проявили себе дуже добре. Емманюелю (французький президент Макрон, - ред.) , дякую!", - додав президент.