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Французские Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ на Украину

Украина, Пятница 07 марта 2025 10:52
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Французские Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ на Украину Фото: Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Французские истребители Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении массированной атаки РФ. Украина получила самолеты только месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, воздушную атаку врага отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

"Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", - говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта россияне выпустили по Украине 67 ракет различных типов (крылатые Х-101/Х-55см, "Калибры", баллистические, зенитные С-300, управляемые авиационные Х-59/69), а также 194 дрона.

Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты. Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) не достигли своих целей. Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Под ударом врага была газовая и энергетическая инфраструктура. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Mirage 2000 в Украине

Напомним, 6 февраля 2025 года глава Минобороны Франции сообщил о передаче первых истребителей Mirage 2000 Украине. Также вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции.

Что известно об этих самолетах, их главных характеристиках и преимуществах - узнайте в нашем материале.

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