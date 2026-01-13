Зеленский провел ставку по вопросам ПВО и дронов-перехватчиков

"Был опять российский удар, баллистика, 18 только баллистических ракет, еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. Только перехватчиками и только шахедов было сбито 64, но были попадания", - отметил президент.

Именно поэтому, сообщил Зеленский, 13 января было проведено заседание ставки. Там обсуждался вопрос ракет для систем ПВО, вопрос производства перехватчиков и все необходимое - поставки, контракты и финансирование.

"Полностью это мы обеспечиваем. Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа требует наполнения и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды, как офиса президента, так и МИД", - резюмировал он.