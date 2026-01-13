ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский после удара РФ по энергетике: холод войну выиграть не поможет

Украина, Вторник 13 января 2026 10:59
UA EN RU
Зеленский после удара РФ по энергетике: холод войну выиграть не поможет Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередной массированной атаке России на Украину в ночь на сегодня. Враг выпустил почти 300 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды", а также 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Основной целью ударов снова стала энергетическая инфраструктура - объекты генерации и подстанции. В результате атак зафиксированы значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Отдельно Зеленский сообщил о ракетном ударе по почтовому терминалу в поселке Коротич на Харьковщине, который не имел никакого военного смысла. В результате атаки погибли четыре человека.

"Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Несокрушимости", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый такой удар является напоминанием о необходимости продолжения международной поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

"Ракеты к системам ПВО нужны каждый день, особенно зимой. Мир может ответить на этот террор новыми пакетами помощи. Мы рассчитываем на ускорение поставок со стороны Америки и Европы", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Россия должна осознать: холод не поможет ей выиграть войну.

Обстрел 13 января

Сегодня ночью российская армия осуществила очередную масштабную атаку на Киев и ряд регионов Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Около двух часов ночи столицу обстреляли баллистическими ракетами - в городе прогремели взрывы. Под утро Киев снова подвергся ракетному удару.

Под огнем также оказались Харьков, Одесса и Кривой Рог. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

По информации ДТЭК, этой ночью враг снова атаковал теплоэлектростанцию, повредив оборудование.

В Воздушных силах сообщили, что противник выпустил 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300 с территории РФ и оккупированного Крыма, а также семь ракет "Искандер-К". Кроме того, было применено 293 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и других типов, около 200 из них - "Шахеды".

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Атака дронов Блэкаут Ракетная атака
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году