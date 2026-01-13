Зеленский после удара РФ по энергетике: холод войну выиграть не поможет

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередной массированной атаке России на Украину в ночь на сегодня. Враг выпустил почти 300 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды", а также 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Основной целью ударов снова стала энергетическая инфраструктура - объекты генерации и подстанции. В результате атак зафиксированы значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

Под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Отдельно Зеленский сообщил о ракетном ударе по почтовому терминалу в поселке Коротич на Харьковщине, который не имел никакого военного смысла. В результате атаки погибли четыре человека.

"Непростая ситуация на Киевщине: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Несокрушимости", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый такой удар является напоминанием о необходимости продолжения международной поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

"Ракеты к системам ПВО нужны каждый день, особенно зимой. Мир может ответить на этот террор новыми пакетами помощи. Мы рассчитываем на ускорение поставок со стороны Америки и Европы", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Россия должна осознать: холод не поможет ей выиграть войну.