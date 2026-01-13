Зеленський провів ставку з питань ППО та дронів-перехоплювачів

"Був знову російський удар, балістика, 18 тільки балістичних ракет, ще крилаті ракети, ударні дрони. Частину вдалося збити. Тільки перехоплювачами і тільки шахедів було збито 64, але були влучання", - зазначив президент.

Саме тому, повідомив Зеленський, 13 січня було проведено засідання ставки. Там обговорювалося питання ракет для систем ППО, питання виробництва перехоплювачів та все необхідне - постачання, контракти й фінансування.

"Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання усіх домовленостей з нашими партнерами. Програма потребує наповнення і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди, як офісу президента, так і МЗС", - резюмував він.