Главная » Новости » Происшествия

РФ разгромила терминал "Новой почты" под Харьковом: появилось видео с места происшествия

Вторник 13 января 2026 06:42
РФ разгромила терминал "Новой почты" под Харьковом: появилось видео с места происшествия Фото: работники ГСЧС разгребают завалы и спасают людей (скирншот)
Автор: Маловичко Юлия

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова - появилось видео, как спасатели разгребают завалы и помогают пострадавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры.

"Последствия обстрела терминала "Новой почты" в пригороде Харькова", - говорится в комментарии под видео, которое опубликовали в пресс-службе прокуратуры.

Как видно на кадрах, работники ГСЧС и другие экстренные службы ликвидируют последствия удара врага. Кроме тушения пожара и разгребания обломков на записи видно, как спасатели несут на носилках, скорее всего, работника терминала - по крайней мере его одежда, которая плохо видна на кадрах, похожа на форму работников "Новой почты".

Удар РФ по пригороду Харькова

В ночь на 13 января россияне нанесли удар по пригороду Харькова после того, как в ряде областей объявили угрозу баллистики, а Воздушные силы сообщали о скоростной цели в регионе.

Впоследствии появилась информация о пожаре, который произошел после взрывов за Харьковом, что были слышны и в самом областном центре. Далее СМИ писали о двух погибших в результате атаки и нескольких пострадавших.

Также враг ударил и в самом Харькове после налета дронов - там "Шахед" попал в санаторий для детей, вспыхнул пожар.

Враг регулярно обстреливает Харьков

Россия регулярно наносит удары по Харьковской области и собственно Харькову, ведь регион является приоритетным для Москвы. Именно Харьковская область была одной из четырех, на которые посягал глава Кремля Владимир Путин относительно его условий мирного урегулирования.

Однако Украина не согласилась ни на прямые условия Путина, ни на такое же предложение по Харьковщине, которая сначала была указана в мирном плане США, разработанном россиянами и американцами. Как известно, сейчас мирный план существенно изменен и готов на 90%, о чем сообщал глава государства Владимир Зеленский.

