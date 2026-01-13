ua en ru
Зеленский провел ставку по вопросам ПВО и дронов-перехватчиков

Украина, Вторник 13 января 2026 20:59
Зеленский провел ставку по вопросам ПВО и дронов-перехватчиков Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне ночью запустили по Украине десятки дронов и ракет, часть удалось сбить, но не все. Поэтому была проведена ставка, на которой обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Был опять российский удар, баллистика, 18 только баллистических ракет, еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. Только перехватчиками и только шахедов было сбито 64, но были попадания", - отметил президент.

Именно поэтому, сообщил Зеленский, 13 января было проведено заседание ставки. Там обсуждался вопрос ракет для систем ПВО, вопрос производства перехватчиков и все необходимое - поставки, контракты и финансирование.

"Полностью это мы обеспечиваем. Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа требует наполнения и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды, как офиса президента, так и МИД", - резюмировал он.

Отметим, по данным Воздушных сил, российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО - 240 из 293 дронов и 7 из 25 баллистических ракет.

Около двух часов ночи 13 января по столице был нанесен удар баллистическими ракетами - в городе раздавались взрывы. Под утро Киев снова оказался под ракетной атакой. Также в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Россия должна осознать: холод не поможет ей выиграть войну. А каждый теракт РФ является напоминанием о необходимости продолжения международной поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

