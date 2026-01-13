Зеленський провів ставку з питань ППО та дронів-перехоплювачів

Росіяни вночі запустили по Україні десятки дронів та ракет, частину вдалося збити, але не все. Тому було проведено ставку, на якій обговорювалося питання посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Був знову російський удар, балістика, 18 тільки балістичних ракет, ще крилаті ракети, ударні дрони. Частину вдалося збити. Тільки перехоплювачами і тільки шахедів було збито 64, але були влучання", - зазначив президент.

Саме тому, повідомив Зеленський, 13 січня було проведено засідання ставки. Там обговорювалося питання ракет для систем ППО, питання виробництва перехоплювачів та все необхідне - постачання, контракти й фінансування.

"Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання усіх домовленостей з нашими партнерами. Програма потребує наповнення і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди, як офісу президента, так і МЗС", - резюмував він.