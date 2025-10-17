"Ничего страшного": Трамп заявил, что его не беспокоят попытки Путина "выиграть время"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за попыток российского диктатора Владимира Путина "выиграть для себя время". В этом, по мнению Трампа, нет "ничего страшного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

В частности один из журналистов задал Трампу вопрос, не беспокоит ли его тот момент, что российский диктатор просто пытается выиграть для себя время. Трамп ответил, что здесь нет "ничего страшного". "Не беспокоюсь, всю жизнь мной пытались манипулировать, но я прекрасно справлялся. Это, возможно, занимает немного времени, ничего страшного", - заявил он.