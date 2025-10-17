ua en ru
"Ничего страшного": Трамп заявил, что его не беспокоят попытки Путина "выиграть время"

США, Пятница 17 октября 2025 21:43
"Ничего страшного": Трамп заявил, что его не беспокоят попытки Путина "выиграть время" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за попыток российского диктатора Владимира Путина "выиграть для себя время". В этом, по мнению Трампа, нет "ничего страшного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

В частности один из журналистов задал Трампу вопрос, не беспокоит ли его тот момент, что российский диктатор просто пытается выиграть для себя время. Трамп ответил, что здесь нет "ничего страшного".

"Не беспокоюсь, всю жизнь мной пытались манипулировать, но я прекрасно справлялся. Это, возможно, занимает немного времени, ничего страшного", - заявил он.

Тем временем, как сообщили СМИ, лидеры страны Европы ищут способы повлиять на Трампа накануне саммита с Путиным в Будапеште. Они опасаются того, что позиция Трампа может подорвать единство Запада в вопросе поддержки Украины.

Кроме этого, правительство Германии открыто очень скептически оценило возможность саммита Трампа и Путина. В Берлине поставили под сомнение как то, что переговоры могут состояться, так и то, дадут ли они какой-то положительный результат.

После двухчасового разговора с Путиным 16 октября Трамп анонсировал новый саммит с диктатором. Известно, что в течение ближайших двух недель пройдет встреча в венгерском Будапеште.

