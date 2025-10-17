Зеленский обсудил с Lockheed Martin системы ПВО и F-16

Украина обсуждает с оборонной компанией Lockheed Martin возможности усиления противовоздушной обороны и поставки ракет и самолетов F-16. Сотрудничество должно помочь укрепить защиту страны перед зимним периодом, когда Россия усиливает ракетные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что вместе с представителями оборонной компании Lockheed Martin они обсудили перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии.

В свою очередь президент рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16.

"Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации", - отметил он.

Зеленский также поблагодарил Lockheed Martin и Соединенные Штаты Америки за помощь Украине.