Ермак назвал приоритетную тему на встрече Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с Дональдом Трампом в Белом доме приведет к четким решениям США о том, какие системы вооружений Вашингтон готов предоставить.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Axios .

Ожидания от встречи в Белом доме

"Нам нужны решения, которые помогут изменить отношение Путина, что он находится в сильной позиции. Он должен понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры", - сказал Ермак.

Зеленский, прибывший в Вашингтон в четверг, в последние дни выражал оптимизм относительно готовности Трампа одобрить поставки дальнобойных ракет Tomahawk.

Однако вскоре после прибытия его команда была удивлена заявлением Трампа о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Венгрии - стране, наименее дружественной к Украине в ЕС.

Подготовка и темы переговоров

Ермак рассказал, что приглашение Зеленского в Белый дом стало результатом двух телефонных разговоров между президентами, состоявшихся неделю назад.

"Оба звонка были очень хорошими. Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Быстрая договоренность о встрече показывает, что мы друзья и партнеры", - отметил Ермак.

По его словам, хотя разговоры проходили по защищенной линии, лидеры хотели обсудить вопросы, которые возможно затронуть только лично.

"Есть много тем, которые невозможно обсуждать по телефону. Например, о ситуации на передовой, наших военных планах и о том, как обе стороны видят следующие шаги в мирном процессе", - добавил Ермак.

Он уточнил, что Зеленский сообщил Трампу о своей готовности встретиться с Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Беларуси. Путин ранее неоднократно отказывался от таких встреч.

Ракеты Tomahawk и другие системы

Главной темой переговоров Зеленского с Трампом станет расширение списка вооружений, которые США готовы продать Украине. В приоритете Киева - ракеты Tomahawk. Решение по ним пока не принято, но, как отметил Ермак, "такое оружие может стать переломным фактором".

Он подчеркнул, что ракеты нужны для ударов по заводам дронов и ракет в глубине российской территории. Украина также рассчитывает получить и другие системы, требующие политического одобрения США. "Нам нужно решение США, чтобы мы могли покупать любое необходимое оружие без ограничений", - сказал Ермак.

При этом он признал, что поставки через схему, при которой страны НАТО закупают оружие в США и передают его Украине, задерживаются, особенно в части систем ПВО.

Возможные ограничения и риски

Даже если Трамп согласится передать Украине Tomahawk, остается вопрос, сколько ракет США смогут выделить из собственных запасов. Кроме того, таких установок, как Typhon, которые используются для запуска Tomahawk, в распоряжении США немного.

Американские и украинские военные эксперты считают, что, скорее всего, США смогут предоставить только более старые модели ракет, которые могут быть перехвачены российской ПВО.

Однако Зеленский уверен, что само наличие таких ракет станет важным политическим сигналом. "Мы уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, как только слышит о Tomahawk", - заявил он в четверг.

Финансирование

Ермак добавил, что Украина надеется, что на следующей неделе ЕС примет решение об использовании более 100 млрд долларов замороженных российских активов для закупки оружия для Украины у американских компаний.

"Нам нужно больше систем ПВО. В первую очередь Patriot. Мы также обсуждали другие виды вооружений, о которых я предпочту не говорить", - отметил он.