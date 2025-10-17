Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп выбрал Венгрию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне президента США спросили, почему именно Венгрию он выбрал как возможное место для переговоров с Владимиром Путиным.
В ответ Трамп отметил, что этот выбор связан с уважением к венгерскому премьеру Виктору Орбану.
"Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной", - сказал президент США.
По словам Трампа, у Орбана "нет многих проблем, которые есть в других странах".
"Поэтому мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", - сообщил американский президент.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, в четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот звонок состоялся накануне встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне.
Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.
У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.
Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал понять, что Будапешт проигнорирует ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. Более того, Путина в Венгрии ждут "с уважением".