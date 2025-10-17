Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп выбрал Венгрию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне президента США спросили, почему именно Венгрию он выбрал как возможное место для переговоров с Владимиром Путиным.

В ответ Трамп отметил, что этот выбор связан с уважением к венгерскому премьеру Виктору Орбану.

"Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной", - сказал президент США.

По словам Трампа, у Орбана "нет многих проблем, которые есть в других странах".

"Поэтому мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", - сообщил американский президент.