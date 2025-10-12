RU

Зеленский ждет такое же давление Трампа на Путина, как ради сделки по Газе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Дональда Трампа с достижением мирного соглашения по Сектору Газа между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Зеленского для американского телеканала Fox News.

Зеленский рассказал, что поздравил Трампа с успехом в Газе. А президент США в ответ пожаловался ему, что надеялся остановить Путина раньше, чем на Ближнем Востоке будет заключено мирное соглашение.

Также Зеленский подчеркнул важность того, что первой фазой мирного плана в Газе стало прекращение огня. Это дает надежду, что к прекращению огня в Украине удастся принудить и российский режим.

"Конечно, это дает нам сигналы и надежду, что с таким давлением, которое президент Трамп применил на Ближнем Востоке для достижения мира, он использует те же инструменты и даже больше, чтобы надавить на Путина и заставить его прекратить войну в Украине", - отметил он.

 

Мирное соглашение по Газе: подробности

В начале октября Трамп недавно план по завершению войны между Израилем и ХАМАС, который состоял из 20 пунктов. А уже 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

Чуть позже стало известно, что Израиль одобрил первый этап соглашения. Она предусматривает прекращение огня, частичный вывод израильских сил и освобождение заложников в обмен на сотни удерживаемых Израилем палестинцев.

Известно, что Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским парламентом - Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, уже объявил о "впечатляющей победе".

