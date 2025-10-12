UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський чекає такий самий тиск Трампа на Путіна, як заради угоди щодо Гази

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа із досягненням мирної угоди щодо Сектору Гази між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для американського телеканалу Fox News.

Зеленський розповів, що привітав Трампа з успіхом у Газі. А президент США у відповідь поскаржився йому, що сподівався зупинити Путіна раніше, ніж на Близькому Сході буде укладено мирну угоду.

Також Зеленський підкреслив важливість того, що першою фазою мирного плану в Газі стало припинення вогню. Це дає надію, що до припинення вогню в Україні вдасться примусити та російський режим.

"Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти та навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - зазначив він.

Мирна угода щодо Гази: подробиці

На початку жовтня Трамп нещодавно план із завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС, який складався з 20 пунктів. А вже 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.

Трохи пізніше стало відомо, що Ізраїль схвалив перший етап угоди. Вона передбачає припинення вогню, часткове виведення ізраїльських сил та звільнення заручників в обмін на сотні утримуваних Ізраїлем палестинців.

Відомо, що Трамп в понеділок, 13 жовтня, виступить перед ізраїльським парламентом - Кнесетом. Крім того, він візьме участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зі свого боку, вже оголосив про "вражаючу перемогу".

