ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Конгресі закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського в США

Новость на русском →
Четвер 22 липня 2021 09:44
В Конгресі закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського в США Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський
Автор: РБК-Україна

В Конгресі США звернулись до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Очікуються, що президент США Джо Байден перегляне таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську службу “Голосу Америки”.

Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають Зеленського у Вашингтоні 30 серпня. В цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Ми надіслали листи президенту Джо Байдену, закликаючи, щоб цю дату змінили. Я сподіваюсь, що президент це розгляне... Змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом”, - сказала співголова Групи підтримки України у Конгресі Марсі Каптур

Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.

“Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо "Північного потоку-2". Мабуть, просто співпадіння”, - написав сенатор у Twitter.

Нагадаємо, вчора Білий дім оголосив дату візиту Зеленського в США - 30 серпня.

У Офісі президента України перенесення дати назвали "робочою ситуацією".

Також відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом відправляться в Сполучені Штати Америки, щоб підготувати візит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський визит Конгресс США
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі