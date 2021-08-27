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Під час візиту Зеленського в США підпишуть три угоди щодо оборонного партнерства

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П'ятниця 27 серпня 2021 11:00
Під час візиту Зеленського в США підпишуть три угоди щодо оборонного партнерства Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Три двосторонніх документи щодо оборонного партнерства будуть підписані в ході візиту президента України Володимира Зеленського в США. Американська строна підтвердила про готовність підписати угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Відбулася зустріч заступника глави ОП Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюар.

Машовець відзначив практичну готовність опрацювання:

  • проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства,
  • проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

"Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, візит Зеленського в США відбудеться 31 серпня.

Детальніше про поїздку українського президента в США - в матеріалі РБК-Україна "Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні".

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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