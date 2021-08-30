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Зустріч з Байденом і візит до Каліфорнії: посол повідомила про графік Зеленського в США

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Вашингтон, Понеділок 30 серпня 2021 01:56
Зустріч з Байденом і візит до Каліфорнії: посол повідомила про графік Зеленського в США Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до США перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня. Після зустрічі з Джо Байденом він попрямує до Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Оксани Маркарової в Facebook.

За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента в США".

Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

"Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона", - написала посол України.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Перенесення зустрічі лідерів держав у коментарі РБК-Україна підтвердив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.

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