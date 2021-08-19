Кулеба назвав дату та формат зустрічі Зеленського та Байдена
В Україні назвали офіційну дату зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вони зустрінуться 31 серпня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.
Міністр назвав офіційну дату зустрічі двох лідерів.
"Зустріч Байдена та Зеленського відбудеться 31 серпня", - повідомив він.
Разом з тим, Кулеба зазначив, що формат буде розширений і передбачатиме зустріч не тільки делегатів, а й у форматі віч-на-віч.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Кримську платформу та інші актуальні питання зовнішньої політики України.Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, August 19, 2021
Нагадаємо, Кулеба розкрив подробиці майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена.
Зазначимо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.