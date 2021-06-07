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Байден запросив Зеленського відвідати США, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 07 червня 2021 20:12
Байден запросив Зеленського відвідати США, - Білий дім Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського здійснити офіційний візит у Вашингтон. Така пропозиція була висловлена під час сьогоднішньої телефонної розмови двох президентів.

Про це на брифінгу в Білому домі сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

За словами Саллівана, Байден висловив бажання зустрітися з Зеленським після повернення з Європи, де він планує поговорити з президентом Росії.

"Він сказав президенту Зеленському, що з нетерпінням чекає можливості вітати його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа, після того, як він повернеться з Європи", - сказав представник адміністрації президента США.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом. Лідери поговорили перед тим, як Байден зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві. Під час розмови Байден запевнив, що відстоюватиме суверенітет України.

Додамо, напередодні американський портал Axios повідомив, що Байден нібито передумав зустрічатися з Зеленським після зміни керівництва у "Нафтогазі".

Водночас Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що хоче зустрітися з Байденом до того, як американський президент поговорить з Путіним.

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Байден запросив Зеленського відвідати США, - Білий дім
Байден запросив Зеленського відвідати США, - Білий дім
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