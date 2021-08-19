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Зеленський попросить Байдена втрутитися в ситуацію з "Північним потоком-2"

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 17:48
Зеленський попросить Байдена втрутитися в ситуацію з "Північним потоком-2" Колаж РБК-Україна: Джо Байден і Володимир Зеленський
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський допустив, що зобов'язання за угодою між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" можуть бути не виконані. Він має намір просити американського лідера Джо Байдена втрутитися в ситуацію з газопроводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню The Washington Post.

"Звичайно, я не задоволений цією домовленістю, якщо я можу її так назвати, і форматом, в якому вона була досягнута", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що "не дуже вірить" у виконання зобов'язань за угодою. На питання, чи вважає він домовленості США і Німеччини по "Північному потоку-2" зрадою, Зеленський знизав плечима і посміхнувся.

Президент також сказав, що має намір просити Байдена втрутитися в ситуацію з російським газопроводом, на тлі повідомлень про завершення його будівництва найближчими днями.

Нагадавши, зустріч Байдена з Зеленським запланована на 31 серпня.

Зазначимо, напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив подробиці майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден Північний потік-2
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