ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Франция, Среда 03 сентября 2025 20:24
UA EN RU
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 сентября прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский во время визита примет участие в заседании лидеров стран-участников "коалиции решительных", где будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Украины. Встреча пройдет завтра.

Сегодня он планирует провести двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, планируется, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "коалиции решительных" в четверг, 4 сентября.

Напомним, в четверг, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Среди них будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике