Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 сентября прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский во время визита примет участие в заседании лидеров стран-участников "коалиции решительных", где будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Украины. Встреча пройдет завтра.

Сегодня он планирует провести двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.