Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"

Президент України Володимир Зеленський ввечері 3 вересня прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Сьогодні він планує провести двосторонню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський під час візиту візьме участь у засіданні лідерів країн-учасників "коаліції рішучих", де будуть обговорюватися післявоєнні гарантії безпеки для України. Зустріч відбудеться завтра.

Зазначимо, планується, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "коаліції рішучих" у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Серед них будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.