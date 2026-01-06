Зеленский прибыл в Париж: в ОП раскрыли программу встреч

Отмечается, что сначала состоится двусторонняя встреча с Макроном, а затем к ним присоединятся спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

На вторую половину для запланировано заседание "Коалиции желающих". Сообщается, что переговоры будут за закрытыми дверями - такой формат определили организаторы.

Также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и лидеров формата Е3: Макрона, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.

Вечером также будет отдельная встреча украинской переговорной команды во главе с президентом и американской делегации.