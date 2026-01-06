Зеленський прибув до Парижа: у ОП розкрили програму зустрічей

Зазначається, що спочатку відбудеться двостороння зустріч з Макроном, а потім до них доєднаються спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

На другу половину для заплановане засідання "Коаліції охочих". Повідомляється, що переговори будуть за зачиненими дверима – такий формат визначили організатори.

Також очікується спільна прес-конференція Зеленського та лідерів формату Е3: Макрона, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і британського прем'єра Кіра Стармера.

Ввечері також буде окрема зустріч української переговорної команди на чолі з президентом та американської делегації.