Зеленський прибув до Парижа: у ОП розкрили програму зустрічей
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Франції – Парижа, де проведе ряд зустрічей, зокрема, з делегацією США та президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника президента України Сергія Никифорова журналістам.
Зазначається, що спочатку відбудеться двостороння зустріч з Макроном, а потім до них доєднаються спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
На другу половину для заплановане засідання "Коаліції охочих". Повідомляється, що переговори будуть за зачиненими дверима – такий формат визначили організатори.
Також очікується спільна прес-конференція Зеленського та лідерів формату Е3: Макрона, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і британського прем'єра Кіра Стармера.
Ввечері також буде окрема зустріч української переговорної команди на чолі з президентом та американської делегації.
Саміт у Парижі
Раніше повідомлялося, що 6 січня союзники України проведуть у Парижі зустріч для узгодження свого внеску в майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією. Переговори проходять у межах формування спільної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні.
Серед ключових тем зустрічі - можливе розміщення іноземних військ на території України після встановлення перемир’я. У "коаліції охочих" уже є держави, які допускають свою присутність в Україні, а раніше до Парижа також вирушили представники генеральних штабів і оборонного сектору.
Сьогодні начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон повідомив, що начальники генеральних штабів збройних сил країн "коаліції охочих" вже провели зустріч у Парижі. Вони зокрема обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.
Надалі лідери планують доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого відбудеться серія зустрічей у США.
Також ми писали, що під час візиту президента Володимира Зеленського він візьме участь у засіданні "коаліції охочих" і проведе переговори з Еммануелем Макроном.