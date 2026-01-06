ua en ru
Зеленський прибув до Парижа: у ОП розкрили програму зустрічей

Франція, Вівторок 06 січня 2026 13:07
UA EN RU
Зеленський прибув до Парижа: у ОП розкрили програму зустрічей Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Франції – Парижа, де проведе ряд зустрічей, зокрема, з делегацією США та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника президента України Сергія Никифорова журналістам.

Зазначається, що спочатку відбудеться двостороння зустріч з Макроном, а потім до них доєднаються спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

На другу половину для заплановане засідання "Коаліції охочих". Повідомляється, що переговори будуть за зачиненими дверима – такий формат визначили організатори.

Також очікується спільна прес-конференція Зеленського та лідерів формату Е3: Макрона, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і британського прем'єра Кіра Стармера.

Ввечері також буде окрема зустріч української переговорної команди на чолі з президентом та американської делегації.

Саміт у Парижі

Раніше повідомлялося, що 6 січня союзники України проведуть у Парижі зустріч для узгодження свого внеску в майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією. Переговори проходять у межах формування спільної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні.

Серед ключових тем зустрічі - можливе розміщення іноземних військ на території України після встановлення перемир’я. У "коаліції охочих" уже є держави, які допускають свою присутність в Україні, а раніше до Парижа також вирушили представники генеральних штабів і оборонного сектору.

Сьогодні начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон повідомив, що начальники генеральних штабів збройних сил країн "коаліції охочих" вже провели зустріч у Парижі. Вони зокрема обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

Надалі лідери планують доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого відбудеться серія зустрічей у США.

Також ми писали, що під час візиту президента Володимира Зеленського він візьме участь у засіданні "коаліції охочих" і проведе переговори з Еммануелем Макроном.

