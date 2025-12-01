Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Мирный план США

Напомним, ранее США представили обновленную версию мирного плана для Украины, которая включала 28 пунктов и частично учитывала интересы России.

Чтобы сделать документ более сбалансированным и выгодным для Киева, 23 ноября в Женеве прошла рабочая встреча делегаций США, Украины и Европы. После этого план претерпел существенные изменения и значительно отличался от первоначального варианта.

Работа над документом продолжается: уже 30 ноября США и Украина провели новые переговоры во Флориде.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Однако, по данным источников РБК-Украина, во время флоридских переговоров окончательно согласовать проект мирного соглашения пока не удалось.

В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО.

Между тем в СМИ сообщают, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправляется в Москву для продолжения переговоров с российской стороной.

Подробнее об итогах переговоров во Флориде и поездке Уиткоффа в Москву - читайте в материале РБК-Украина.