Мирный план США: главные итоги встречи во Флориде перед поездкой Уиткоффа к Путину

Украина и США провели встречу во Флориде по мирному плану . Теперь спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в Москве обсудит с диктатором Владимиром Путиным предложения по урегулированию войны.

Об итогах переговоров во Флориде и поездке Уиткоффа в Москву - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Переговоры Украины и США во Флориде длились около 4-5 часов.

Основная тема - линия территориального контроля в рамках будущего мирного соглашения.

США доносят позицию РФ о требовании полного выхода ВСУ с Донбасса.

Украина настаивает: переговоры по территориям возможны только от текущей линии фронта.

Окончательный текст соглашения не согласован, но стороны сделали "шаг вперед".

США якобы рассматривают сценарий фактического блокирования пути Украины в НАТО.

Вопрос гарантий безопасности остается предметом разного видения сторон.

Зеленский ожидает полный доклад от Умерова во время личной встречи.

Уиткофф уже едет в Москву на встречу с Путиным.

Трамп заявил о "хороших шансах на мир".

Переговоры Украины и США во Флориде

Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по дальнейшему согласованию мирного плана, наработанного в Женеве, чтобы привести его к формату, который откроет путь к миру и гарантиям безопасности.

Перед этим в Женеве стороны подготовили доработанный рамочный документ, сократив его, предварительно, с 28 до 19 пунктов.

Госсекретарь США Марко Рубио, который представлял американскую делегацию, назвал встречу "очень продуктивной и полезной", но, по его словам, сторонам "предстоит еще много работы".

Зато секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, назвал встречу "содержательной и успешной". Он заявил, что впереди - продолжение консультаций и работа над согласованием общего рамочного решения.

Западные СМИ узнали, что в целом переговоры делегаций Украины и США во Флориде продолжались более четырех часов (по другим данным около пяти) и прошли в сложной и напряженной, но продуктивной атмосфере. Главной темой стала линия территориального контроля в рамках потенциального мирного соглашения, пишет Axios.

По информации источников издания, после часа разговоров в расширенном формате переговоры продолжились в узком кругу:от США в них принимали участие спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер (зять Трампа), от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Именно на этом этапе вопрос территорий стал фактически единственным предметом обсуждения. После этого состоялась отдельная встреча с глазу на глаз Умерова с Уиткоффом, после которой министр обороны доложил о результатах президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщают источники РБК-Украина, США в роли медиатора доносят позицию РФ, которая настаивает на полном выходе украинских сил с Донбасса и стремится закрепить контроль над оккупированными территориями.

Украина же аргументирует невозможность таких уступок из-за конституционных ограничений, позиции общества и реальной ситуации на фронте, настаивая, что любые разговоры о территориях могут начинаться только с текущей линии соприкосновения.

Окончательный текст мирного соглашения пока не согласован, однако стороны сделали еще один шаг вперед и сфокусировались уже не на общей рамке, согласованной ранее, а на наиболее проблемных вопросах, включая тему членства Украины в НАТО.

США якобы рассматривают вариант фактического блокирования пути Украины в НАТО из-за отдельных договоренностей государств Альянса с Россией, сообщает CNN. Формально Киев не будет отказываться от курса на вступление, ведь он закреплен в Конституции.

WSJ пишет, что на мирных переговорах с США вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным. Источники РБК-Украина говорят, что гарантии не являются проблемным вопросом в переговорах с американцами. Но Украина и США рассматривают этот вопрос под несколько отличными углами зрения.

Реакции Зеленского и Трампа

После переговоров во Флориде дата и место следующего раунда пока не определены, однако рабочие контакты между Украиной и США продолжаются.

Также украинская сторона настаивает на необходимости личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы на самом высоком уровне обозначить дальнейшие политические шаги в процессе подготовки мирного соглашения.

Трамп по итогам переговоров сообщил, что есть "хороший шанс" на заключение мирного соглашения. Однако Киев имеет "сложные небольшие проблемы" - например, коррупционный скандал, который, по его словам, не помогает завершению войны.

Зеленский после американо-украинских переговоров в своем Телеграм-канале написал, что "есть конструктив в разговоре". Он ожидает полный доклад украинской команды при личной встрече.

Секретарь СНБО после переговоров с США отправляется в Париж, чтобы лично проинформировать президента Зеленского о результатах обсуждений параметров возможного мирного соглашения по завершению войны с Россией, пишет Axios.

По данным издания, Умеров должен прибыть в Париж сегодня, где сейчас и находится Зеленский, чтобы подробно доложить о переговорах.

Уиткофф едет к Путину. Что дальше?

Между тем США поддерживают плотный контакт с Москвой, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который участвовал в американо-украинских переговорах, уже сегодня отправится в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как писало агентство AFP со ссылкой на источник, переговоры Уиткоффа и Путина могут состояться 2 декабря. По словам спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, они должны состояться до 4-5 декабря.

"Главный вопрос заключается в том, какова позиция россиян и настоящие ли их намерения. Посмотрим, что Уиткофф привезет из Москвы", - сказал Axios неназванный украинский чиновник.