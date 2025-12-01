ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мирный план США: главные итоги встречи во Флориде перед поездкой Уиткоффа к Путину

Флорида, Понедельник 01 декабря 2025 10:37
UA EN RU
Мирный план США: главные итоги встречи во Флориде перед поездкой Уиткоффа к Путину Фото: делегации Украины и США провели переговоры во Флориде 30 ноября (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Мария Кучерявец

Украина и США провели встречу во Флориде по мирному плану. Теперь спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в Москве обсудит с диктатором Владимиром Путиным предложения по урегулированию войны.

Об итогах переговоров во Флориде и поездке Уиткоффа в Москву - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Переговоры Украины и США во Флориде длились около 4-5 часов.
  • Основная тема - линия территориального контроля в рамках будущего мирного соглашения.
  • США доносят позицию РФ о требовании полного выхода ВСУ с Донбасса.
  • Украина настаивает: переговоры по территориям возможны только от текущей линии фронта.
  • Окончательный текст соглашения не согласован, но стороны сделали "шаг вперед".
  • США якобы рассматривают сценарий фактического блокирования пути Украины в НАТО.
  • Вопрос гарантий безопасности остается предметом разного видения сторон.
  • Зеленский ожидает полный доклад от Умерова во время личной встречи.
  • Уиткофф уже едет в Москву на встречу с Путиным.
  • Трамп заявил о "хороших шансах на мир".

Переговоры Украины и США во Флориде

Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по дальнейшему согласованию мирного плана, наработанного в Женеве, чтобы привести его к формату, который откроет путь к миру и гарантиям безопасности.

Перед этим в Женеве стороны подготовили доработанный рамочный документ, сократив его, предварительно, с 28 до 19 пунктов.

Госсекретарь США Марко Рубио, который представлял американскую делегацию, назвал встречу "очень продуктивной и полезной", но, по его словам, сторонам "предстоит еще много работы".

Зато секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, назвал встречу "содержательной и успешной". Он заявил, что впереди - продолжение консультаций и работа над согласованием общего рамочного решения.

Западные СМИ узнали, что в целом переговоры делегаций Украины и США во Флориде продолжались более четырех часов (по другим данным около пяти) и прошли в сложной и напряженной, но продуктивной атмосфере. Главной темой стала линия территориального контроля в рамках потенциального мирного соглашения, пишет Axios.

По информации источников издания, после часа разговоров в расширенном формате переговоры продолжились в узком кругу:от США в них принимали участие спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер (зять Трампа), от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Именно на этом этапе вопрос территорий стал фактически единственным предметом обсуждения. После этого состоялась отдельная встреча с глазу на глаз Умерова с Уиткоффом, после которой министр обороны доложил о результатах президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщают источники РБК-Украина, США в роли медиатора доносят позицию РФ, которая настаивает на полном выходе украинских сил с Донбасса и стремится закрепить контроль над оккупированными территориями.

Украина же аргументирует невозможность таких уступок из-за конституционных ограничений, позиции общества и реальной ситуации на фронте, настаивая, что любые разговоры о территориях могут начинаться только с текущей линии соприкосновения.

Окончательный текст мирного соглашения пока не согласован, однако стороны сделали еще один шаг вперед и сфокусировались уже не на общей рамке, согласованной ранее, а на наиболее проблемных вопросах, включая тему членства Украины в НАТО.

США якобы рассматривают вариант фактического блокирования пути Украины в НАТО из-за отдельных договоренностей государств Альянса с Россией, сообщает CNN. Формально Киев не будет отказываться от курса на вступление, ведь он закреплен в Конституции.

WSJ пишет, что на мирных переговорах с США вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным. Источники РБК-Украина говорят, что гарантии не являются проблемным вопросом в переговорах с американцами. Но Украина и США рассматривают этот вопрос под несколько отличными углами зрения.

Реакции Зеленского и Трампа

После переговоров во Флориде дата и место следующего раунда пока не определены, однако рабочие контакты между Украиной и США продолжаются.

Также украинская сторона настаивает на необходимости личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы на самом высоком уровне обозначить дальнейшие политические шаги в процессе подготовки мирного соглашения.

Трамп по итогам переговоров сообщил, что есть "хороший шанс" на заключение мирного соглашения. Однако Киев имеет "сложные небольшие проблемы" - например, коррупционный скандал, который, по его словам, не помогает завершению войны.

Зеленский после американо-украинских переговоров в своем Телеграм-канале написал, что "есть конструктив в разговоре". Он ожидает полный доклад украинской команды при личной встрече.

Секретарь СНБО после переговоров с США отправляется в Париж, чтобы лично проинформировать президента Зеленского о результатах обсуждений параметров возможного мирного соглашения по завершению войны с Россией, пишет Axios.

По данным издания, Умеров должен прибыть в Париж сегодня, где сейчас и находится Зеленский, чтобы подробно доложить о переговорах.

Уиткофф едет к Путину. Что дальше?

Между тем США поддерживают плотный контакт с Москвой, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который участвовал в американо-украинских переговорах, уже сегодня отправится в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как писало агентство AFP со ссылкой на источник, переговоры Уиткоффа и Путина могут состояться 2 декабря. По словам спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, они должны состояться до 4-5 декабря.

"Главный вопрос заключается в том, какова позиция россиян и настоящие ли их намерения. Посмотрим, что Уиткофф привезет из Москвы", - сказал Axios неназванный украинский чиновник.

На прошлой неделе делегации США и России встречались в Абу-Даби после переговоров в Женеве, где удалось встречались Киев и Вашингтон.

Украинскую делегацию на встрече в Женеве неделю назад возглавлял Андрей Ермак - уже бывший руководитель Офиса президента Украины.

Они обсуждали первоначальный "мирный план" из 28 пунктов, который привез в Киев эмиссар США Дэн Дрисколл. Предложения включали требование признать Луганскую и Донецкую области российскими территориями, в том числе со стороны США.

Этот первоначальный проект стал неожиданностью для Украины и его союзников, поскольку содержал требования не только передать территории на востоке Донбасса, включая районы, которые Россия до сих пор не контролирует, но и отказаться от курса на вступление в НАТО и сократить численность ВСУ.

27 ноября Путин заявил, что предложения США по завершению войны в Украине якобы "могут лечь в основу для будущего соглашения", однако подчеркнул, что окончательного варианта договоренностей пока не существует.

В то же время Путин добавил, что Москва прекратит боевые действия только после того, как Украина выведет войска из районов Донецкой области, которые российская армия не смогла захватить силой.

Подробнее о мирном процессе читайте в материале "Скандалы, отставки и новые условия. Главное о мирных переговорах на этой неделе".

При подготовке материала использовалась информация из источников РБК-Украина, а также публикации Axios, CNN, WSJ.

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план США Мирные переговоры Соединенные Штаты Америки Украина Флорида Владимир Зеленский Рустем Умеров Война в Украине
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит