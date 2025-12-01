Мирный план США: главные итоги встречи во Флориде перед поездкой Уиткоффа к Путину
Украина и США провели встречу во Флориде по мирному плану. Теперь спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в Москве обсудит с диктатором Владимиром Путиным предложения по урегулированию войны.
Об итогах переговоров во Флориде и поездке Уиткоффа в Москву - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Переговоры Украины и США во Флориде длились около 4-5 часов.
- Основная тема - линия территориального контроля в рамках будущего мирного соглашения.
- США доносят позицию РФ о требовании полного выхода ВСУ с Донбасса.
- Украина настаивает: переговоры по территориям возможны только от текущей линии фронта.
- Окончательный текст соглашения не согласован, но стороны сделали "шаг вперед".
- США якобы рассматривают сценарий фактического блокирования пути Украины в НАТО.
- Вопрос гарантий безопасности остается предметом разного видения сторон.
- Зеленский ожидает полный доклад от Умерова во время личной встречи.
- Уиткофф уже едет в Москву на встречу с Путиным.
- Трамп заявил о "хороших шансах на мир".
Переговоры Украины и США во Флориде
Во Флориде завершились переговоры украинской и американской делегаций по дальнейшему согласованию мирного плана, наработанного в Женеве, чтобы привести его к формату, который откроет путь к миру и гарантиям безопасности.
Перед этим в Женеве стороны подготовили доработанный рамочный документ, сократив его, предварительно, с 28 до 19 пунктов.
Госсекретарь США Марко Рубио, который представлял американскую делегацию, назвал встречу "очень продуктивной и полезной", но, по его словам, сторонам "предстоит еще много работы".
Зато секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, назвал встречу "содержательной и успешной". Он заявил, что впереди - продолжение консультаций и работа над согласованием общего рамочного решения.
Западные СМИ узнали, что в целом переговоры делегаций Украины и США во Флориде продолжались более четырех часов (по другим данным около пяти) и прошли в сложной и напряженной, но продуктивной атмосфере. Главной темой стала линия территориального контроля в рамках потенциального мирного соглашения, пишет Axios.
По информации источников издания, после часа разговоров в расширенном формате переговоры продолжились в узком кругу:от США в них принимали участие спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер (зять Трампа), от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Именно на этом этапе вопрос территорий стал фактически единственным предметом обсуждения. После этого состоялась отдельная встреча с глазу на глаз Умерова с Уиткоффом, после которой министр обороны доложил о результатах президенту Владимиру Зеленскому.
Как сообщают источники РБК-Украина, США в роли медиатора доносят позицию РФ, которая настаивает на полном выходе украинских сил с Донбасса и стремится закрепить контроль над оккупированными территориями.
Украина же аргументирует невозможность таких уступок из-за конституционных ограничений, позиции общества и реальной ситуации на фронте, настаивая, что любые разговоры о территориях могут начинаться только с текущей линии соприкосновения.
Окончательный текст мирного соглашения пока не согласован, однако стороны сделали еще один шаг вперед и сфокусировались уже не на общей рамке, согласованной ранее, а на наиболее проблемных вопросах, включая тему членства Украины в НАТО.
США якобы рассматривают вариант фактического блокирования пути Украины в НАТО из-за отдельных договоренностей государств Альянса с Россией, сообщает CNN. Формально Киев не будет отказываться от курса на вступление, ведь он закреплен в Конституции.
WSJ пишет, что на мирных переговорах с США вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным. Источники РБК-Украина говорят, что гарантии не являются проблемным вопросом в переговорах с американцами. Но Украина и США рассматривают этот вопрос под несколько отличными углами зрения.
Реакции Зеленского и Трампа
После переговоров во Флориде дата и место следующего раунда пока не определены, однако рабочие контакты между Украиной и США продолжаются.
Также украинская сторона настаивает на необходимости личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы на самом высоком уровне обозначить дальнейшие политические шаги в процессе подготовки мирного соглашения.
Трамп по итогам переговоров сообщил, что есть "хороший шанс" на заключение мирного соглашения. Однако Киев имеет "сложные небольшие проблемы" - например, коррупционный скандал, который, по его словам, не помогает завершению войны.
Зеленский после американо-украинских переговоров в своем Телеграм-канале написал, что "есть конструктив в разговоре". Он ожидает полный доклад украинской команды при личной встрече.
Секретарь СНБО после переговоров с США отправляется в Париж, чтобы лично проинформировать президента Зеленского о результатах обсуждений параметров возможного мирного соглашения по завершению войны с Россией, пишет Axios.
По данным издания, Умеров должен прибыть в Париж сегодня, где сейчас и находится Зеленский, чтобы подробно доложить о переговорах.
Уиткофф едет к Путину. Что дальше?
Между тем США поддерживают плотный контакт с Москвой, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который участвовал в американо-украинских переговорах, уже сегодня отправится в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как писало агентство AFP со ссылкой на источник, переговоры Уиткоффа и Путина могут состояться 2 декабря. По словам спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, они должны состояться до 4-5 декабря.
"Главный вопрос заключается в том, какова позиция россиян и настоящие ли их намерения. Посмотрим, что Уиткофф привезет из Москвы", - сказал Axios неназванный украинский чиновник.
На прошлой неделе делегации США и России встречались в Абу-Даби после переговоров в Женеве, где удалось встречались Киев и Вашингтон.
Украинскую делегацию на встрече в Женеве неделю назад возглавлял Андрей Ермак - уже бывший руководитель Офиса президента Украины.
Они обсуждали первоначальный "мирный план" из 28 пунктов, который привез в Киев эмиссар США Дэн Дрисколл. Предложения включали требование признать Луганскую и Донецкую области российскими территориями, в том числе со стороны США.
Этот первоначальный проект стал неожиданностью для Украины и его союзников, поскольку содержал требования не только передать территории на востоке Донбасса, включая районы, которые Россия до сих пор не контролирует, но и отказаться от курса на вступление в НАТО и сократить численность ВСУ.
27 ноября Путин заявил, что предложения США по завершению войны в Украине якобы "могут лечь в основу для будущего соглашения", однако подчеркнул, что окончательного варианта договоренностей пока не существует.
В то же время Путин добавил, что Москва прекратит боевые действия только после того, как Украина выведет войска из районов Донецкой области, которые российская армия не смогла захватить силой.
Подробнее о мирном процессе читайте в материале "Скандалы, отставки и новые условия. Главное о мирных переговорах на этой неделе".
При подготовке материала использовалась информация из источников РБК-Украина, а также публикации Axios, CNN, WSJ.