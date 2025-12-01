Зеленський прибув у Париж для зустрічі з Макроном

Мирний план США

Нагадаємо, раніше США представили оновлену версію мирного плану для України, що включала 28 пунктів і частково враховувала інтереси Росії.

Щоб зробити документ більш збалансованим і вигідним для Києва, 23 листопада у Женеві пройшла робоча зустріч делегацій США, України та Європи. Після цього план зазнав суттєвих змін і значно відрізнявся від початкового варіанту.

Робота над документом триває: вже 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Однак, за даними джерел РБК-Україна, під час флоридських переговорів остаточно узгодити проект мирної угоди поки не вдалося.

Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.

Тим часом у ЗМІ повідомляють, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф уже сьогодні вирушає до Москви для продовження переговорів із російською стороною.

