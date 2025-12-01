Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном
Сегодня, в понедельник, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Президента Украины ждут в Елисейском дворце вместе с женой Еленой Зеленской.
По информации СМИ, прибытие Зеленского задерживается. Ожидается, что украинский лидер прибудет в Елисейский дворец в 10:45 утра по местному времени (в 11:45 по Киеву). Главы обоих государств сделают заявления.
По имеющейся информации, лидеры "обменяются мнениями относительно условий справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".
Кроме того, коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".
Обновлено в 12:20
Зеленский прибыл в Елисейский дворец Его тепло встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры проведут двустороннюю встречу, они обсудят текущую ситуацию и условия справедливого и длительного мира. После ожидается их пресс-конференция.
Мирный план США
Напомним, ранее США представили обновленную версию мирного плана для Украины, которая включала 28 пунктов и частично учитывала интересы России.
Чтобы сделать документ более сбалансированным и выгодным для Киева, 23 ноября в Женеве прошла рабочая встреча делегаций США, Украины и Европы. После этого план претерпел существенные изменения и значительно отличался от первоначального варианта.
Работа над документом продолжается: уже 30 ноября США и Украина провели новые переговоры во Флориде.
После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.
Однако, по данным источников РБК-Украина, во время флоридских переговоров окончательно согласовать проект мирного соглашения пока не удалось.
В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО.
Между тем в СМИ сообщают, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправляется в Москву для продолжения переговоров с российской стороной.
