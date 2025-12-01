ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Понедельник 01 декабря 2025 11:08
UA EN RU
Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, в понедельник, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Президента Украины ждут в Елисейском дворце вместе с женой Еленой Зеленской.

По информации СМИ, прибытие Зеленского задерживается. Ожидается, что украинский лидер прибудет в Елисейский дворец в 10:45 утра по местному времени (в 11:45 по Киеву). Главы обоих государств сделают заявления.

По имеющейся информации, лидеры "обменяются мнениями относительно условий справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".

Кроме того, коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".

Обновлено в 12:20

Зеленский прибыл в Елисейский дворец Его тепло встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры проведут двустороннюю встречу, они обсудят текущую ситуацию и условия справедливого и длительного мира. После ожидается их пресс-конференция.

Мирный план США

Напомним, ранее США представили обновленную версию мирного плана для Украины, которая включала 28 пунктов и частично учитывала интересы России.

Чтобы сделать документ более сбалансированным и выгодным для Киева, 23 ноября в Женеве прошла рабочая встреча делегаций США, Украины и Европы. После этого план претерпел существенные изменения и значительно отличался от первоначального варианта.

Работа над документом продолжается: уже 30 ноября США и Украина провели новые переговоры во Флориде.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Однако, по данным источников РБК-Украина, во время флоридских переговоров окончательно согласовать проект мирного соглашения пока не удалось.

В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО.

Между тем в СМИ сообщают, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже сегодня отправляется в Москву для продолжения переговоров с российской стороной.

Подробнее об итогах переговоров во Флориде и поездке Уиткоффа в Москву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Война в Украине мирный план США
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит