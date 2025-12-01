Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Сегодня, в понедельник, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.