Зеленський прибув у Париж для зустрічі з Макроном

Сьогодні, у понеділок, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський перебує з візитом у Парижі. У Єлисейському палаці він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Лідери проведуть двосторонню зустріч, вони обговорять поточну ситуацію та умови справедливого та тривалого миру. Після очікується їх пресконференція.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу. Його тепло зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Окрім того, торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".

За наявною інформацією, лідери "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".

За інформацією ЗМІ, прибуття Зеленського затримується. Очікується, що український лідер прибуде в Єлисейський палац о 10:45 ранку за місцевим часом (о 11:45 за Києвом). Глави обох держав зроблять заяви.

Президента України чекають у Єлисейському палаці разом з дружиною Оленою Зеленською.

Мирний план США

Нагадаємо, раніше США представили оновлену версію мирного плану для України, що включала 28 пунктів і частково враховувала інтереси Росії.

Щоб зробити документ більш збалансованим і вигідним для Києва, 23 листопада у Женеві пройшла робоча зустріч делегацій США, України та Європи. Після цього план зазнав суттєвих змін і значно відрізнявся від початкового варіанту.

Робота над документом триває: вже 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Однак, за даними джерел РБК-Україна, під час флоридських переговорів остаточно узгодити проект мирної угоди поки не вдалося.

Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.

Тим часом у ЗМІ повідомляють, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф уже сьогодні вирушає до Москви для продовження переговорів із російською стороною.

