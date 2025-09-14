Папа Римский сделал заявление о посредничестве Ватикана в войне в Украине

Папа Римский Лев XIV прокомментировал роль Ватикана в войне в Украине. Он отметил, что хотя призывы к миру всегда остаются приоритетом, стать непосредственным посредником в этом конфликте пока маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Crux .

Во время недавнего интервью Папа Римский разделил роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах.

"Я бы различал голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, является очень разной и не такой реалистичной, как первая", - отметил он.

По словам Папы, его голос и голос христиан и людей доброй воли всегда направлены на то, чтобы подчеркнуть: мир является единственным ответом.

Он отметил, что годы напрасных убийств с обеих сторон в конфликте в Украине и других регионах подчеркивают необходимость искать альтернативные пути решения проблем.

Папа подчеркнул, что хотя Ватикан продолжает поддерживать призывы к миру, реалии войны делают роль посредника в конкретном украинском конфликте менее реальной в настоящее время.

"Бесполезные убийства после этих лет людей с обеих сторон - в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах - я думаю, что люди должны как-то проснуться и сказать, что есть другой способ решить эту проблему", - подытожил он.