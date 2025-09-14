Папа Римский сделал заявление о посредничестве Ватикана в войне в Украине
Папа Римский Лев XIV прокомментировал роль Ватикана в войне в Украине. Он отметил, что хотя призывы к миру всегда остаются приоритетом, стать непосредственным посредником в этом конфликте пока маловероятно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Crux.
Во время недавнего интервью Папа Римский разделил роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах.
"Я бы различал голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, является очень разной и не такой реалистичной, как первая", - отметил он.
По словам Папы, его голос и голос христиан и людей доброй воли всегда направлены на то, чтобы подчеркнуть: мир является единственным ответом.
Он отметил, что годы напрасных убийств с обеих сторон в конфликте в Украине и других регионах подчеркивают необходимость искать альтернативные пути решения проблем.
Папа подчеркнул, что хотя Ватикан продолжает поддерживать призывы к миру, реалии войны делают роль посредника в конкретном украинском конфликте менее реальной в настоящее время.
"Бесполезные убийства после этих лет людей с обеих сторон - в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах - я думаю, что люди должны как-то проснуться и сказать, что есть другой способ решить эту проблему", - подытожил он.
Посредничество Ватикана в войне России против Украины
Заметим, что в течение длительного времени Ватикан воздерживался от комментариев относительно предложения президента США Дональда Трампа.
После его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп отметил, что Папа Лев XIV мог бы выступить посредником для прекращения войны в Украине.
Министр иностранных дел Путина Сергей Лавров заявил, что идея Ватикана как потенциальной арены для мирных переговоров "немного нелегантная", учитывая то, что Россия и Украина являются странами восточного православия.
Заметим, что Reuters объяснял, что в Кремле против Ватикана как площадки для переговоров по двум причинам.