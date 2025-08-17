ua en ru
Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных"

Брюссель, Воскресенье 17 августа 2025 15:06
Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье, 17 августа. Он встретится с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

Как отмечается, глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что по итогам встречи они выйдут к СМИ.

После этого Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен примут участие в онлайн-заседании лидеров "коалиции решительных".

Обновлено 15:30

Зеленский уже встретился с главой Европейской комиссии.

Встреча Зеленского и Трампа

В понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пригласил президента Украины в Белый дом после того, как встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Зеленского в Вашингтон будут сопровождать европейские лидеры - канцлер Германии, президенты Франции и Финляндии, премьеры Великобритании и Италии, глава Еврокомиссии, генсек НАТО.

Как отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, на встрече в Белом доме лидеры обсудят мирные усилия, гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшую поддержку Украины.

