Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных"
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье, 17 августа. Он встретится с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании "коалиции решительных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.
Как отмечается, глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что по итогам встречи они выйдут к СМИ.
После этого Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен примут участие в онлайн-заседании лидеров "коалиции решительных".
Обновлено 15:30
Зеленский уже встретился с главой Европейской комиссии.
Встреча Зеленского и Трампа
В понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пригласил президента Украины в Белый дом после того, как встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Зеленского в Вашингтон будут сопровождать европейские лидеры - канцлер Германии, президенты Франции и Финляндии, премьеры Великобритании и Италии, глава Еврокомиссии, генсек НАТО.
Как отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, на встрече в Белом доме лидеры обсудят мирные усилия, гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшую поддержку Украины.