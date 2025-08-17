ua en ru
Мерц раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом

Берлин, Воскресенье 17 августа 2025 14:35
Мерц раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский и лидеры Европы поедут в США. С президентом Дональдом Трампом они обсудят мирные усилия по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца в X (Twitter).

Мерц подтвердил, что завтра, 18 августа, поедет в Вашингтон с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств.

"Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины", - отметил канцлер.

Представитель правительства Германии в комментарии СМИ также отметил, что лидеры в Белом доме могут обсудить вопрос сохранения санкционного давления на Россию.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, после встречи с российским диктатором на Аляске президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча состоится 18 августа.

Однако накануне состоится заседание "коалиции решительных". Президент Украины прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании.

Как известно, Зеленского на встрече с Трампом будут сопровождать лидеры Европы. Среди них - канцлер Германии, президенты Франции и Финляндии, премьеры Британии и Италии, глава Еврокомиссии, генсек НАТО.

