Переговоры на паузе? Что Украина и РФ говорят о следующей трехсторонней встрече

Трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны пока откладываются. Они не отменены, но из-за ситуации на Ближнем Востоке отсрочены во времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого и спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Что говорят в Украине

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сослался на заявление украинского президента и подтвердил, что действительно, война против Ирана негативно влияет на переговорный трек Украина-Россия-США.

"Я могу здесь только подтвердить это. Несколько раз уже переносились следующие консультации трехсторонние Украина-Россия-США. И по состоянию на сейчас они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли. Просто они отсрочены во времени. Поэтому здесь не надо искать какое-то двойное дно, так сказать", - пояснил Тихий на брифинге.

Он отметил, что сейчас внимание США полностью сосредоточено на Ближнем Востоке. Именно поэтому переговорный трек на паузе. В то же время команды между собой общаются ежедневно, поэтому рабочий контакт происходит. Однако проблема заключается в том, что для продвижения процесса вперед, нужны именно встречи, а в идеале - встреча лидеров.

"Мы продолжаем придерживаться позиции, что встреча лидеров способна была бы разблокировать и достичь прорыва в мирном процессе. К сожалению, с российской стороны как не видели, так и не видим готовности к такой встрече лидеров. И вообще не видим готовности со стороны России к дипломатии. Видим ставку на войну, на попытку достичь своих целей военным путем. Хотя достичь их военным путем не удастся. Это уже понятно с поля боя", - подчеркнул представитель МИД Украины.

Резюмируя он добавил, что если будет новая информация по договоренностям относительно нового раунда, об этом обязательно будет сообщено.

Что говорят в России

Вечером 18 марта комментарий российским СМИ относительно переговоров дал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, процесс сейчас на паузе.

"Трехсторонняя группа - на паузе", - сказал он.

В то же время Песков добавил, что посланник Путина Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы России и США.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин тоже сообщил, что пока конкретная дата и место новой встречи отсутствуют. Кроме того, до конца не сформулирована повестка дня. Согласно его словам, одним из главных вопросов остается вопрос территорий.